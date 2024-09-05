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Происшествия

В Нарыне пьяные посиделки закончились убийством

В Кочкорском районе нашли тело 64-летнего мужчины, сообщили 24.kg родственники убитого.

По их словам, трагедия произошла 3 сентября на поле близ села Исакеев.

«Наш дядя поехал с тремя односельчанами на поле. Там они распивали спиртное, и дядя поссорился с одним из собутыльников. Последний до смерти избил нашего родственника. По словам других участников инцидента, один ушел еще до начала драки, второй якобы уехал за помощью в разгар ссоры. Но мы в это не верим», — сказали родные.

В свою очередь в пресс-службе УВД Нарынской области рассказали 24.kg версию следствия. 3 сентября примерно в 14.35 в ОВД Кочкорского района пришел мужчина. Он сообщил, что возле зернового амбара на поле подрались двое мужчин и, возможно, один из них умер. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила тело мужчины со следами насильственной смерти. Им оказался 64-летний Д.К., житель села Исакеев.

В качестве подозреваемого по горячим следам задержан 42-летний М.Ч., с которым покойный и подрался. По факту возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. Медицинское освидетельствование подтвердило, что подозреваемый был пьян.

В милиции добавили, что задержанный признал свою вину. Он рассказал, что во время застолья на поле между ними произошла словесная перепалка, после чего он побил 64-летнего мужчину.

Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304065/
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