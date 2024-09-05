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Происшествия

После падения из окна девушки. В Санкт-Петербурге задержаны трое кыргызстанцев

В Санкт-Петербурге задержаны трое кыргызстанцев, которые пытались затащить в машину девушку, выпавшую из окна. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент с падением с шестого этажа на Заставской улице произошел в ночь на 3 сентября. Свидетели позвонили в 112. Они утверждали, что девушку выбросили. А потом на их глазах компания из трех человек пыталась вывезти пострадавшую с места преступления, но не успела.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Пострадавшая кыргызстанка получила тяжелые травмы, она в реанимации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304056/
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