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Происшествия

В Санкт-Петербурге из окна шестого этажа выпала кыргызстанка

В Санкт-Петербурге из окна шестого этажа выпала кыргызстанка, сообщают местные СМИ.

По их данным, в ночь на 3 сентября трагедия разыгралась у дома на Заставской улице в Московском районе города. Журналисты уточняют, что из окна квартиры на шестом этаже выкинули девушку, ее также пытались увезти на машине.

Пострадавшая после падения выжила, но получила тяжелые травмы — она в реанимации. Выяснилось, что ее выбросили из окна трое мигрантов — двое мужчин и девушка из Кыргызстана. Полицейские прибыли на место ЧП. Они установили, что пострадавшая также — 21-летняя гражданка Кыргызстана.

Ее госпитализировали с травмами головы, груди, живота, рук и ног, ушибом головного мозга и переломом правого бедра. Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303924/
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