Инцидент с транспортом «Росатома»: компания дала официальный комментарий

Российская компания «Росатом» распространила официальный комментарий по поводу ДТП с участием их транспорта в Мин-Куше.

По данным пресс-службы предприятия, 2 сентября автосамосвал местной субподрядной организации съехал с трассы при перевозке грунта с хвостохранилища Туюк-Суу в Нарынской области.

«На место происшествия оперативно прибыли представители экологических органов Джумгальского района Нарынской области, Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства внутренних дел. Последствия инцидента устранены, радиационный фон на всей близлежащей территории находится в норме», — говорится в сообщении.

Для установления причин происшествия будет создана специальная комиссия Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. «Для недопущения возникновения подобных инцидентов будет усилен контроль за работой всех подрядных организаций», — отмечают в компании.