Грузовик «Росатома» попал в ДТП в Мин-Куше. МЧС КР подтвердило информацию

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР подтвердили 24.kg факт ДТП большегруза «Росатома» в Нарынской области.

По ее данным, инцидент произошел 2 сентября на втором километре трассы Туюк-Суу — Мин-Куш — Арал.

«Грузовик марки HOWO, груженый урановыми отходами, направлялся из старого хвостохранилища Туюк-Суу, съехал с трассы. На место происшествия сразу же выехали оперативная бригада МЧС Джумгальского района, милиция и представители предприятия. Урановые отходы не высыпались, они не опасны. Место происшествия проверили дозиметром», — добавили в МЧС.

В пресс-службе отметили, что урановые отходы безопасно перегружены в другой грузовик. Устанавливаются причины ДТП.