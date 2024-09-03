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Происшествия

В Сети появилось видео, на котором якобы фура «Росатома» попала в ДТП

В социальных сетях распространяют несколько роликов, на которых показывают опрокинутую фуру, а рядом с ней лежит человек, ему оказывают помощь. Автор ролика уверяет, что фура принадлежит «Росатому» и она была груженая отходами с хвостохранилища. 

Житель села Чаек Нарынской области рассказал 24.kg, что инцидент произошел утром 2 сентября. Пострадал водитель фуры. По неподтвержденной информации, он скончался.

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций информацию уточняют. 

Напомним, ранее в селе Мин-Куш Нарынской области уже происходил подобный инцидент. Фура с урановыми отходами, которые перевозили из старого в новое хвостохранилище, скатилась задом в реку. Тогда никто не пострадал. Произошло ДТП 1 июня 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303906/
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