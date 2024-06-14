13 июня на заседании Жогорку Кенеша председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прокомментировал ДТП с грузовиком, перевозившим урановые отходы в Джумгальском районе Нарынской области.

Напомним, 1 июня в реку в поселке Мин-Куш упал грузовик Howo, принадлежащий компании «Росатом». Последняя с августа 2023 года вывозит урановые отходы с хвостохранилища Туюк-Суу в рамках программы рекультивации территории Кыргызстана. Происшествие привлекло внимание СМИ, а в социальных сетях немедленно начали распространяться слухи, далекие от реальности.

Акылбек Жапаров заявил депутатам, что грузовик был герметично закрыт, а естественный радиационный фон в парламенте сегодня выше, чем в Мин-Куше.

«Так ли страшен черт, как его малюют?»

Местные жители с беспокойством следят за рекультивационными работами, которые проводит «Росатом». С одной стороны, есть понимание, что это необходимость, потому как жить рядом с хвостохранилищами в их нынешнем состоянии небезопасно. С другой — переживают, чтобы соблюдались техника безопасности и все нормы при рекультивации.

Естественно, что ДТП с грузовиком стало главной темой для минкушцев в последние дни. Тем более что в соцсетях и СМИ появились фотографии с темным грунтом возле упавшего грузовика, заставившем переживать, что это урановые отходы.

Главный специалист, эксперт «Росатома» Владимир Богатырев пояснил 24.kg, что техника герметична, а значит высыпаться что-то из кузова не может.

«Грузовой автомобиль Howo выполнен по спецзаказу. Его кузов герметичен. Поэтому просыпание хвостового материала во внешнюю среду стремится к нулю. После ДТП проведен дозиметрический контроль, который показал отрицательное значение. Это говорит о том, что радиационный фон не превышен и такой же, как обычно, без изменений», — заверил он.

Подтверждает слова сотрудника российской компании и глава Мин-Кушского айыльного округа Казыбек Усупов. «Могу с уверенностью заявить, что работники МЧС и «Росатома» сделали все необходимое. Последствия ДТП были сразу ликвидированы, были приняты все необходимые меры. На сегодня обстановка стабильная. Я все разъяснил местному населению, и они меня поняли», — добавил он.

Фото 24.kg. Мост над рекой Мин-Куш, через который перевозят урановые отходы

Чтобы полностью снять все опасения местных жителей, инициативной группе дали возможность самим проверить герметичность грузовиков, используемых на рекультивации.

«Машина герметична — мы проверяли. Пока не нажмешь на кнопку в салоне, крышка кузова не откроется. Мы убедились, что в воду ничего не попало, и успокоились», — рассказала жительница Мин-Куша Бурул Суюмбаева.

Фото 24.kg. Хвостохранилище Дальнее, куда перевозят радиоактивный грунт с Туюк-Суу

Бомба замедленного действия

В советское время Мин-Куш был так называемым почтовым ящиком, то есть закрытым поселком, куда стороннему человеку без специального разрешения от КГБ попасть было невозможно. Здесь добывали уран, а риски компенсировали центральным обеспечением. Жители Мин-Куша не знали, что такое дефицит, полки в магазинах ломились от товаров, которые не то что во Фрунзе, но и в Москве купить можно было только по большому блату. В наследство от Советского Союза Мин-Кушу остались четыре хвостохранилища: Талды-Булак, Туюк-Суу, Как и Дальнее и менее 5 тысяч жителей из 18 тысяч, проживавших там ранее.

Необходимость рекультивации хвостохранилищ в Мин-Куше зрела давно. Например, Туюк-Суу, расположенное буквально в паре километров от жилых домов, без преувеличения, является бомбой замедленного действия.

По поверхности хвостохранилища течет река. Для того чтобы речная вода не попадала в хвостохранилище, в 1968-м построили специальный бетонный канал, по которому и пустили реку. Но на сегодня канал разрушен, по оценкам МЧС, как минимум на 70 процентов. Поэтому вода попадает в «хвост» и вытекает в виде ручья.

«Одна из причин переноса хвостохранилища Туюк-Суу на Дальнее — это то, что из-за аварийности гидротехнического сооружения из-под дамбы хвостохранилища выходит вода с высоким содержанием токсических веществ», — рассказал 24.kg начальник отдела радиационной безопасности и контроля департамента по обращению с хвостохранилищами при МЧС Бакыт Асанкулов.

Местные жители о токсичности ручья знают, воду оттуда не используют, но скот иногда все-таки до ручья добирается.

Однако проблема хвостохранилища Туюк-Суу связана не только с вытекающим токсичным ручьем. Как рассказали в МЧС, с горы, вниз по течению реки Мин-Куш, медленно сходит оползень. И если он сойдет до того, как радиоактивные отходы будут вывезены с Туюк-Суу, то около 4 миллионов кубометров оползневых масс перекроют устье реки. Хвостохранилище окажется под водой на глубине более 15 метров, и 450 тысяч отходов из «хвоста» попадут из реки Мин-Куш в реки Коко-Мерен и Нарын и далее в Сыр-Дарью — вторую по протяженности реку Центральной Азии. Вот тогда в зоне экологической катастрофы окажется не только Кыргызстан, но и Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Ведь Сыр-Дарья впадает в Аральское море.

Сегодня урановые отходы с Туюк-Суу перевозят на хвостохранилище Дальнее. Оно находится в 17 километрах от Туюк-Суу, высоко в горах, вдали от рек, пастбищ и жилья. Как отмечает руководитель отдела по радиационной безопасности «Росатома» Садырбек Андашбаев, грузовики, перевозящие грунт, проверяются на превышение уровня радиации дважды. Спецтехнику тщательно промывают водой после загрузки и разгрузки хвостового материала. По его словам, датчики показывают в Дальнем около 0,20 микрозиверта в час, тогда как в столице этот показатель доходит до 0,25 единицы.

«Сейчас прибор показывает 0,20 микрозиверта в час. В нашей стране допустимая норма составляет 0,30. А тут показывает 0,19-0,20. Поэтому это место считается самым безопасным для рекультивации. Кроме того, эти отходы считаются низкорадиоактивными. По произошедшему несчастному случаю — машина скатилась назад, но отходы остались в кузове. Потом мы перегрузили груз в другое авто и привезли сюда. И водитель, и машина целы и невредимы. Не было никакого вреда ни окружающей среде, ни населению», — пояснил Садырбек Андашбаев.

Жить, а не выживать

Рекультивация хвостохранилищ Кыргызстана, в том числе и в поселке Мин-Куш, проходит в рамках программы «Счет экологической реабилитации для Центральной Азии». Инициатива существует с 2015 года, и, помимо «Росатома», в ней участвуют Международное агентство по атомной энергии, Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития.

Проект по переносу отходов с Туюк-Суу на хвостохранилище Дальнее уникален. Он отличается повышенной степенью сложности. Поэтому еще до начала реализации свои правки вносили как специалисты «Росатома», так и Евросоюза и МАГАТЭ. Хотя изначально в рамках инициативы «Счет экологической реабилитации для Центральной Азии» работы в Мин-Куше были разделены. Так, «Росатом» ответственен за рекультивацию «хвостов», а Европеский союз занят работами по отвалам, штольням, шахтам и заброшенной обогатительной фабрике.

Большинство жителей Мин-Куша ждут завершения работ по рекультивации Туюк-Суу с надеждой. Их поселок расположен в красивейшем месте с уникальной природой. Однако, пока у него есть так называемый красный статус, связанный с проблемными хвостохранилищами, планировать какое-то будущее минкушцам сложно. Но когда рекультивационные работы будут закончены, оптимизма у населения прибавится. Можно будет развивать туризм, бизнес перестанет бояться инвестировать в бывший «почтовый ящик», и жизнь в некогда процветающем поселке получит «второе дыхание».