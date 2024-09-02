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Происшествия

Мужчина напал на жену с ножом в Нарыне. Ее спас 24-летний милиционер

Спасителем 41-летней женщины от мужа с ножом оказался 24-летний старший лейтенант милиции Жениш Муканбетов. Эту информацию 24.kg подтвердили в управлении внутренних дел Нарынской области. 

пресс-службы УВД Нарынской области
Фото пресс-службы УВД Нарынской области. Жениш Муканбетов – старший лейтенант. Следователь ОВД Нарынского района

Напомним, 31 августа в одной из столовых на рынке города Нарына 44-летний мужчина пришел к жене на работу, подошел к ней сзади, ударил ножом в область шеи, повалил ее и еще несколько раз нанес удары ножом. На кадрах видно, как вторая женщина боится подойти к ним, и в один момент в комнату забегает парень в милицейской форме, который оттаскивает нападавшего от жены. Он скрутил мужчине руки и вывел из помещения. 41-летняя женщина, которая работала в этой столовой поваром, госпитализирована. Ее 44-летний муж задержан и водворен в СИЗО. 

В УВД Нарынской области рассказали 24.kg, что спасший женщину милиционер работает следователем в Нарынском районном ОВД. После парада в честь Дня независимости Жениш Муканбетов пошел по своим личным делам на рынок. Там он увидел большое скопление людей у столовой, и когда за толпой заметил мужчину с ножом, который бьет женщину, рискуя жизнью, кинулся его оттаскивать. В УВД отметили, что Муканбетов работает в органах внутренних дел с 2018 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303736/
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