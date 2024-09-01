Мужчина напал с ножом на жену в Нарыне. Видео инцидента

В городе Нарыне задержан 42-летний мужчина, нанесший несколько ударов ножом своей жене. Инцидент произошел накануне, 31 августа, примерно в 11.00 в одной из столовых города.



Источник в правоохранительных органах поделился с 24.kg видео, на которое попал момент нападения. На кадрах видно, как мужчина заходит на кухню, подходит сзади к женщине и бьет ее предметом, похожим на нож, в область шеи. После он повалил ее на пол и еще несколько раз ударил, пока не пришли мужчины и не скрутили ему руки.

В пресс-службе УВД Нарынской области факт подтвердили.

Пострадавшей является 41-летняя местная жительница, которая работает в этой столовой поваром. Муж ранил ее складным ножом.

Женщина госпитализирована, а ее 42-летний муж задержан. Назначены все необходимые экспертизы.