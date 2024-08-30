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Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украина потеряла первый из поставленных Западом истребителей F-16

Фото офиса президента Украины. Истребитель F-16 с украинскими опознавательными знаками

Истребитель F-16 потерпел крушение при отражении масштабной атаки российских ракет и дронов на украинские города 26 августа — всего через три недели после того, как первые самолеты американского производства прибыли в Украину. Генштаб ВСУ подтвердил потерю самолета, летчик в результате крушения погиб. Причина катастрофы выясняется, пишет «Би-би-си».

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источник, что самолет не был сбит российским огнем, а разбился, вероятнее всего, из-за ошибки пилота.

Украинский военный источник на условиях анонимности подтвердил «Би-би-си» потерю одного из полученных Киевом истребителей F-16. Он также заявил, что самолет не был сбит россиянами, но при этом исключил ошибку пилота, о возможности которой говорил собеседник WSJ.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что 26 августа Киев впервые использовал F-16, чтобы сбивать российские ракеты и дроны.

Генштаб ВСУ признал потерю F-16. В его сообщении не уточняется день, но из контекста следует, что речь идет об атаке 26 августа.

«В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты, — сказано в заявлении. — Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб».

Для установления причин аварии назначена специальная комиссия, отмечается в сообщении.

Украинская служба «Голоса Америки» со ссылкой на анонимный источник в Воздушных силах ВСУ сообщает, что «рассматриваются различные версии, включая «дружественный огонь» своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота».

Мэр Луцка Игорь Полищук на этой неделе сообщал о гибели пилота Алексея Меся. После появления новостей о потере F-16 Воздушные силы ВСУ подтвердили, что он погиб 26 августа «во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара».

Алексей Месь был одним из первых украинских пилотов, прошедших обучение на F-16.

из интернета
Фото из интернета. Похороны украинского летчика
По мнению WSJ, новость о том, что из немногих украинских F-16 потерян, стала серьезным ударом для Киева, который месяцами просил об этих самолетах, прежде чем президент США Джо Байден в 2023 году дал зеленый свет европейским странам на поставку истребителей.

Киев надеется, что передовые западные самолеты дадут преимущество на поле боя, в частности, для уничтожения российских ракет и защиты войск на передовой. Однако F-16 уязвимы для российских систем ПВО и представляют собой ценную цель для Москвы, комментирует издание.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303517/
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