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Сюжет: Насилие над детьми

В Оше 15-летнюю девочку держали в сексуальном рабстве. Реакция МВД

МВД Кыргызстана прокомментировало информацию омбудсмена о том, что в Оше 15-летняя девочка находилась в сексуальном рабстве.

По оперативной информации сотрудников Главного управления уголовного розыска, в городе Ош группа подростков, среди которых парни и девушки, привели несовершеннолетнюю девушку на берег канала издевались и избивали ее. Более того, пострадавшую удерживали в одном из домов на протяжении нескольких дней.

23 августа факт зарегистрировали, были начаты оперативно-разыскные мероприятия. В присутствии работников социальной защиты 15-летнюю М.М. допросили, назначили экспертизы.

В следственные органы доставлены причастная к избиению несовершеннолетней — Э.Б., 2003 года рождения, и У.Х., 1997 года рождения, который подозревается в изнасиловании.

«В качестве вещественных доказательств изъяты видеозаписи, где имеются факты избиения и издевательства», — отметили в МВД.

По результатам назначенных экспертиз будут приняты дальнейшие решения.

Напомним, ранее к омбудсмену Джамиле Джаманбаевой обратился представитель 15-летней девочки Жахангир Сайфуллаев. Он рассказал, что больше месяца подросток находилась в сексуальном рабстве. За любое неповиновение девочку наказывали и снимали на камеру. Акыйкатчи потребовала от правоохранительных органов принять меры для обеспечения безопасности жертв.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303262/
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