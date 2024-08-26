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Происшествия

Драка на стадионе «Сельмаш». Футболист Мирбек Ахматалиев находится под стражей

Футболист Мирбек Ахматалиев находится под стражей в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Спортсмен арестован по ходатайству следователя ГСУ ГКНБ. Он будет содержаться под стражей до 22 сентября.

Ранее дисциплинарный комитет Кыргызского футбольного союза запретил Мирбеку Ахматалиеву участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, на пять лет. Причиной послужила драка, которая произошла 15 августа во время тренировки команды на стадионе «Сельмаш» в столице.

В результате иностранный игрок (легионер) клуба Евгений Терзи получил травму — перелом челюсти. Зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб «Мурас Юнайтед» прекратил трудовые отношения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303132/
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