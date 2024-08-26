Иностранному футболисту сломали челюсть на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке. Зачинщиком инцидента оказался игрок клуба «Мурас Юнайтед» Мирбек Ахматалиев. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызского футбольного союза.

В связи с произошедшим тренерский штаб и спортивный директор указанного клуба уволены.

В ведомстве напомнили, что 15 августа во время тренировки команды на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке произошел инцидент с участием игроков клуба. В результате иностранный игрок (легионер) клуба Евгений Терзи получил травму — перелом челюсти. Зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым прекращены трудовые отношения.

22 августа Дисциплинарный комитет Кыргызского футбольного союза, изучив обстоятельства дела о нарушении и основываясь на статье № 118 Дисциплинарного кодекса КФС, принял решение запретить Мирбеку Ахматалиеву участвовать в любой деятельности, связанной с футболом на 5 лет.

В КФС отметили, что футбол как олимпийский вид спорта основывается на принципах честной спортивной борьбы и уважения к соперникам и сокомандникам. Он призван воспитывать командный дух, развивать лучшие человеческие качества, а также прививать чувство справедливости и ответственности.

Кыргызский футбольный союз, будучи приверженцем этих идей и ценностей, однозначно осуждает деструктивные действия, проявляющиеся в агрессии и насилии.