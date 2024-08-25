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Происшествия

Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается

Как сообщали ранее местные СМИ со ссылкой на немецкие медиа, 23 августа вечером неизвестный напал на гостей праздника по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав. Погибли три человека — 67-летний и 56-летний мужчины и 56-летняя женщина. По официальной версии, ранения получили еще восемь человек, причем состояние четверых оценивается как тяжелое. Подозреваемому удалось скрыться. Сегодня СМИ Германии написали, что подозреваемый в нападении с ножом на посетителей фестиваля сдался властям.

Между тем посольство Кыргызстана в Берлине на своей странице в Facebook, комментируя происшествие, отмечает, что в связи с указанными сообщениями СМИ о задержании 15-летнего юноши из Кыргызстана, подозреваемого в возможных связях с задержанным сирийцем — исполнителем нападения на фестивале в городе Золинген, среди погибших и пострадавших граждан Кыргызстана нет.

Устанавливается личность задержанного 15-летнего юноши и его возможная принадлежность к гражданству Кыргызстана.

Посольство Кыргызстана в ФРГ

Напомним, что, по данным журнала Spiegel, подросток мог общаться с нападавшим. По утверждению свидетеля, задержанный во время городского праздника говорил с преступником о возможном нападении с ножом. Юношу подозревают в том, что он не сообщил о планируемой атаке.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303016/
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