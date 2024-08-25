Нападение в Золингене: полиция Германии задержала гражданина Кыргызстана

В связи с ножевой атакой в Золингене задержаны подозреваемые. По данным журнала Spiegel, среди них есть подросток, который мог общаться с нападавшим.



Полиция Дюссельдорфа выясняет, причастен ли он к преступлению. Одновременно с этим проводятся следственные действия в различных местах, включая обыски. Орудие, использованное во время нападения в Золингене, найдено в мусорном баке в центре города.

По информации издания, задержанный — 15-летний подросток из Кыргызстана, жил в общежитии для беженцев. По утверждению свидетеля, задержанный во время городского праздника говорил с преступником о возможном нападении с ножом, пишет Spiegel. Подростка подозревают в том, что он не сообщил о планируемой атаке.

23 августа вечером неизвестный напал на гостей праздника по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав. Погибли три человека — 67-летний и 56-летний мужчины и 56-летняя женщина. По официальной версии, ранения получили еще восемь человек, причем состояние четверых оценивается как тяжелое. Подозреваемому удалось скрыться. Сегодня СМИ Германии сообщают, что подозреваемый в нападении с ножом на посетителей фестиваля сдался властям.