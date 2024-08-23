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Происшествия

Захват заложников в российской колонии: все террористы ликвидированы

Заключенные исправительной колонии № 19 (ИК-19) в городе Суровикино под Волгоградом (Россия), захватившие заложников, ликвидированы.

По данным Следственного комитета России, в Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в одной из исправительных колоний.

«Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии № 19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что в 16.00 (мск) начался штурм, в ходе которого все террористы ликвидированы. Среди сотрудников ФСИН пострадавших в ходе спецоперации нет, все заложники освобождены.

Ранее собщалось, что захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, террористы, заявившие о принадлежности к запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), убили, как минимум, троих сотрудников колонии, еще несколько ранены и находятся в заложниках.

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что, последним данным, один из террористов убит, еще трое обезврежены, их удалось взять живыми.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302939/
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