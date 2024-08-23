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Второе ЧП за лето. В колонии РФ заключенные захватили заложников, есть жертвы

Заключенные исправительной колонии № 19 (ИК-19) в городе Суровикино под Волгоградом (Россия) захватили заложников. По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, террористы, заявившие о принадлежности к запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), убили, как минимум, троих сотрудников колонии, еще несколько ранены и находятся в заложниках, сообщают СМИ.

Один из захвативших колонию в Суровикино — уроженец Таджикистана Назирчон Тошев.

Ему 28 лет, он родился в таджикском городе Турсунзаде, жил в Душанбе. В России жил в Барнауле, потом в Волгоградской области. В 2021 году он был задержан за покушение за сбыт героина, его остановили в Городищенском районе с более чем 400 граммами наркотика.

Суд приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима, в колонию в Суровикино он прибыл в 2023 году. По предварительным данным, среди погибших в ИК-19 может быть замначальника колонии по безопасности Андрей Кучма.

Следственный комитет по факту захвата заложников и нападении на сотрудников ФСИН в ИК-19 в Суровикино возбудил уголовное дело.

Отметим, это второй за лето 2024-го инцидент в системе ФСИН РФ. Утром 16 июня шестеро арестантов захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Несколько часов спустя злоумышленников ликвидировал спецназ, а их пленники были освобождены. Захватчики, среди которых были террористы из запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовили свое преступление несколько месяцев и сумели беспрепятственно покинуть камеры изолятора.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302934/
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