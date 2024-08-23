Мужчина умер, убегая от милиционеров. На сотрудников УПСМ возбудили дело

По факту смерти 37-летнего мужчины в центре Бишкека возбудили уголовное дело в отношении сотрудников УПСМ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что 9 августа в 22.37 в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестный гражданин пытается покончить с собой на третьем этаже общежития КНУ имени Жусупа Баласагына.

На сообщение выехали сотрудники УПСМ ГУВД столицы Б.К. и Д.Т. Они обнаружили мужчину европейской внешности 30 — 35 лет (впоследствии установленный, как И.С.). Он попытался скрыться от сотрудников милиции.

Мужчину сотрудники УПСМ задержали на пересечении проспектов Манаса и Жибек Жолу и применили физическую силу.

Милиционеры повалили его на землю, игнорируя просьбы последнего и присутствующих на месте очевидцев о затруднении дыхания и нехватки воздуха. Они не прекращали сдавливание в области жизненно важных органов, в результате чего И.С. скончался на месте.

В отношении сотрудников ГУВД возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Брат погибшего считает, что И.С. при задержании задушили милиционеры.



В пресс-службе УВД Первомайского района заявляли, что при попытке переговорить с мужчиной он проявлял неадекватное поведение, пытался убежать по проезжей части, после пожаловался на плохое самочувствие и потерял сознание. Медики констатировали его смерть.