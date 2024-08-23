08:29
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

Мужчина умер, убегая от милиционеров. На сотрудников УПСМ возбудили дело

По факту смерти 37-летнего мужчины в центре Бишкека возбудили уголовное дело в отношении сотрудников УПСМ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что 9 августа в 22.37 в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестный гражданин пытается покончить с собой на третьем этаже общежития КНУ имени Жусупа Баласагына.

На сообщение выехали сотрудники УПСМ ГУВД столицы Б.К. и Д.Т. Они обнаружили мужчину европейской внешности 30 — 35 лет (впоследствии установленный, как И.С.). Он попытался скрыться от сотрудников милиции.

Мужчину сотрудники УПСМ задержали на пересечении проспектов Манаса и Жибек Жолу и применили физическую силу.

Милиционеры повалили его на землю, игнорируя просьбы последнего и присутствующих на месте очевидцев о затруднении дыхания и нехватки воздуха. Они не прекращали сдавливание в области жизненно важных органов, в результате чего И.С. скончался на месте.

В отношении сотрудников ГУВД возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Брат погибшего считает, что И.С. при задержании задушили милиционеры.

В пресс-службе УВД Первомайского района заявляли, что при попытке переговорить с мужчиной он проявлял неадекватное поведение, пытался убежать по проезжей части, после пожаловался на плохое самочувствие и потерял сознание. Медики констатировали его смерть.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302929/
просмотров: 9684
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мужчина сломал челюсть парню из-за очереди в общепите. Он задержан
Бишкекчанин, пытавшийся совершить суицид, скончался, убегая от милиционеров
В Министерстве иностранных дел прокомментировали смерть кыргызстанки в США
В мужчину выстрелили из ружья и скрылись. В Кемине задержан подозреваемый
Девушка похвасталась в соцсетях, что ездит по Ошу без прав. Ее ищет УПСМ
Шестеро погибли, двое в больнице. В Джалал-Абаде произошло страшное ДТП
В Кара-Балте дерущиеся подростки ударили мужчину. Последний впал в кому
На ГЭС-5 отдых строителей закончился трагедией — утонул 21-летний парень
Почти 6 тысяч нарушений ПДД за одну неделю выявили сотрудники УПСМ в Бишкеке
В Балыкчи при получении взятки задержаны два сотрудника УПСМ
Популярные новости
За&nbsp;финансирование ОПГ объявлен в&nbsp;розыск экс-депутат парламента Нургазы Айдаров За финансирование ОПГ объявлен в розыск экс-депутат парламента Нургазы Айдаров
Сотрудница одной из&nbsp;школ Бишкека требовала деньги за&nbsp;перевод ученика&nbsp;&mdash; ГКНБ Сотрудница одной из школ Бишкека требовала деньги за перевод ученика — ГКНБ
Захват заложников в&nbsp;российской колонии: все террористы ликвидированы Захват заложников в российской колонии: все террористы ликвидированы
На&nbsp;объездной у&nbsp;&laquo;Дордоя&raquo; водитель напал на&nbsp;пешехода за&nbsp;то, что не&nbsp;мог проехать На объездной у «Дордоя» водитель напал на пешехода за то, что не мог проехать
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила пер...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается