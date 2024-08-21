Мужчина умер, убегая от милиционеров. Брат уверяет, что его задушили

В Бишкеке милиционеры при задержании задушили 37-летнего мужчину. Об этом 24.kg заявил родной брат умершего.

По его словам, на лице мужчины была большая гематома. Кроме того, родственник нашел очевидца, который рассказал, при каких обстоятельствах умер его брат.

«Мы нашли свидетеля, который рассказал, что милиционеры душили моего брата. Все это сняли на видео. Там слышно, как брат умоляет их дать ему сделать хоть глоток воздуха. Свидетель сказал нам, что после этого он потерял сознание и умер», — сказал мужчина.

На кадрах видно, как милиционер прижимает голову мужчины к асфальту, а тот кричит и просит дать возможность подышать.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 10 августа на пересечении проспектов Мира и Жибек Жолу. 37-летний мужчина убегал от милиционеров и во время задержания по неизвестным причинам скончался.

В пресс-службе УВД Первомайского района столицы 24.kg рассказали, что 9 августа около 22.40 на пульт 102 поступило сообщение, что неизвестный мужчина пытается спрыгнуть с третьего этажа здания Кыргызского национального университета. На место выехали правоохранители, которые подтвердили факт попытки суицида. В милиции добавили, что при попытке переговорить с мужчиной он проявлял неадекватное поведение, пытался убежать по проезжей части, после пожаловался на плохое самочувствие и потерял сознание. Медики констатировали его смерть. Факт зарегистрирован в УВД Первомайского района, назначены все необходимые экспертизы.

В УВД пояснили со слов очевидцев, что данный гражданин забежал в здание общежития КНУ в неадекватном состоянии, сказав: «Меня хотят убить». Попытки остановить его не дали результатов, поэтому они вызвали милицию. Правоохранители добавили, что гражданин С.И.А. ранее лечился в РЦПЗ, состоит на учете в психиатрии с 2015 года, в наркологическом центре — с 2017-го.