Девушку, избившую врача в стационаре Чуйской области, водворили в ИВС

21-летнюю И.Ж., которая избила врача-реаниматолога Чуйской областной больницы, водворили в ИВС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

Ранее отмечалось, что в одной из больниц Чуйской области пациентка избила врача. В правоохранительных органах пояснили, что инцидент произошел 19 августа примерно в 4.00.

Девушку в сильном алкогольном опьянении и без сознания госпитализировали. Придя в себя, она попыталась уйти, но медики запретили ей, заявив, что нужно дождаться родственников. Девушка отреагировала агрессивно и напала на врача-реаниматолога.

В ОВД Чуйского района возбудили дело по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.