В милицию доставлена девушка, избившая врача стационара Чуйской области

В милицию доставили 21-летнюю девушку, избившую врача Чуйской областной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУВД.

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Ранее отмечалось, что в одной из больниц Чуйской области пациентка избила врача. В правоохранительных органах пояснили, что инцидент произошел накануне, 19 августа, примерно в 4.00. В сильном алкогольном опьянении без сознания была госпитализирована 21-летняя И.Ж. Придя в себя, она попыталась уйти, но медики запретили ей, уверив, что нужно дождаться родственников. Девушка отреагировала агрессивно и напала на врача-реаниматолога.

В результате нападения медику были нанесены телесные повреждения. Нападавшая скрылась с места происшествия.

В ОВД Чуйского района возбудили дело по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы. Милиция установила местонахождение нападавшей и доставила ее в отдел для дальнейших разбирательств.