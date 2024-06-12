Дело акына Аската Жетигена. Эксперты дали противоположные заключения

Эксперты дали противоположные заключения по видеообращению акына Аската Жетигена. Об этом сообщил общественный фонд «Кылым шамы».

В Свердловском районном суде продолжился судебный процесс по делу акына. Прокурор попросил приобщить к материалам дела диск с другим видео обвиняемого, обосновав свое ходатайство письмом из ГУВД Бишкека, где утверждалось, что ранее диски были перепутаны.

Адвокат Самат Матцаков выступил против, он возмущен отсутствием протокола осмотра диска. Судья отложил принятие решения и оставил ходатайство открытым, что, по мнению адвоката, является фальсификацией доказательств.

Фото общественного фонда «Кылым шамы». Аскат Жетиген

«Адвокат Матцаков также подчеркнул, что судья сам упомянул о путанице дисков, что, по его мнению, свидетельствует о заинтересованности судьи», — говорится в сообщении ОФ.

Отмечается, что далее суд перешел к допросу экспертов. Лингвисты Гуля Мураталиева и Нурлан Сакпаев дали противоположные заключения о содержании видео: один видит в нем лишь рассуждение, другой — призывы к свержению власти.

17 марта сотрудники ГКНБ задержали акына Аската Жетигена за критику власти и возбудили уголовное дело по статье «Призывы к насильственному захвату власти». Его привезли из Нарына в Бишкек и водворили в ИВС.