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Из мести. Милиция установила обстоятельства тройного убийства в Таласе

Милиция установила обстоятельства тройного убийства в Таласе.

Как сообщила пресс-служба МВД, ранее между братьями К.Н. и К.М. возник имущественный спор. В 2018-м К.Н. напал с ножом на брата и пытался его убить. В марте того же года Кара-Бууринский районный суд приговорил К.Н. к восьми годам лишения свободы по статье «Покушение на убийство».

В марте 2023-го по решению Бакай-Атинского районного суда он вышел по пробации. «23 мая К.Н. пришел к младшему брату в дом, чтобы отомстить. Но родственника там не оказалось, и тогда он жестоко расправился с его семьей, убил жену и детей, а затем ушел в сторону гор», — сказали в ведомстве.

Напомним, в селе Ак-Башат Таласской области обнаружены тела 26-летней женщины и ее двух несовершеннолетних детей. В розыск объявили их 48-летнего родственника.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. При задержании подозреваемый в тройном убийстве был ликвидирован

Правоохранители установили, что подозреваемый ранее судим за покушение на убийство. При задержании он был убит.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294918/
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