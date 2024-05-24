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Происшествия

В Таласе убиты женщина и ее маленькие дети. Подозреваемый в розыске

В селе Ак-Башат Айтматовского района Таласской области произошло тройное убийство. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

В ночь на 24 мая примерно в 00.37 на пульт 102 поступило сообщение о том, что произошло убийство. На место выехали правоохранители, которые в указанном доме нашли трупы 27-летней М.Ж., ее дочери (четыре года) и сына (2,5 года). Также в доме изъяли огнестрельное оружие и топор.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» УК КР.

Правоохранители объявили в розыск 48-летнего родственника убитых, жителя того же села. Разосланы ориентировки по всем ОВД страны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294861/
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