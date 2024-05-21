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Происшествия

Мужчины с ножом нападали на школьников в Бишкеке

Возле одной из школ задержан мужчина, который с ножом нападал на школьников. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 17 мая примерно в 17.00 на пульт 102 поступило сообщение о том, что возле одного из учебных заведений в 10-м микрорайоне мужчины нападают на школьников с ножом.

На место сразу же направили участковых. Нападавших было несколько, но задержать успели только 33-летнего мужчину.

Факт зарегистрирован по статье «Мелкое хулиганство» УК КР. Решением Октябрьского районного суда задержанный водворен в спецприемник СОБ ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294542/
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