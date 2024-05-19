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Происшествия

В Иране вертолет с президентом страны на борту потерпел крушение

В Иране потерпел крушение один из трех вертолетов в кортеже президента страны Ибрахима Раиси, сообщает ВВС со ссылкой на иранское государственное телевидение.

По предварительным данным, вертолет, на борту которого находился Раиси, «совершил жесткую посадку». Вместе с главой государства также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Государственное телевидение сообщило, что инцидент произошел недалеко от города Джольфа примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана.

Раиси возвращался из Азербайджана, где присутствовал на церемонии открытия плотины вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Иранские СМИ уточняют: о крушении первым заявил один из представителей местных властей. Но в интервью иранской газете чиновник признался, что на месте происшествия не был.

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди подтвердил крушение вертолета и сказал, что ожидают прибытия спасательных бригад.

Возможной причиной ЧП специалисты называют густой туман. Он же мешает обнаружить вертолет. Крупномасштабная поисковая операция с участием спасателей Красного Полумесяца, военнослужащих и полицейских продолжается.

Отметим, что в Иране, как сообщает ВВС, вертолетов достаточно много. Но из-за международных санкций их тяжело ремонтировать и обслуживать. Военно-воздушный флот страны в основном сформировался еще до Исламской революции 1979 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294397/
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