В Токтогуле у посетителей мечети украли 15 тысяч сомов и телефоны

Задержаны подозреваемые, совершившие кражу в мечетях. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 26 апреля с заявлением обратились жители Токтогула 44-летние А.К. и Я.К. Они сообщили, что в мечети «Нур» на трассе Бишкек — Ош во время намаза неизвестные украли телефоны стоимостью 25 тысяч и 15 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

В качестве подозреваемых задержаны бишкекчанин Т. у. К., 2003 года рождения, и житель Чуйской области 16-летний Т.Д. Они водворены в ИВС Токтогульского РОВД.

11 мая Токтогульский районный суд принял решение заключить подозреваемых под стражу на два месяца. Устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.

Следствие продолжается.