В городе Ош задержали гражданина, продававшего контрабандные лекарства

В Ошской области изъяли контрабандные лекарства стоимостью более 1 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
По ее данным, в СБНОН поступила информация о гражданине по имени А., который без документов на территории Оша и одноименной области продает контрабандные препараты.
Возбуждено уголовное дело по статье 218 «Незаконная предпринимательская или банковская деятельность» УК КР.
3 мая задержали гражданина А.Э., 2005 года рождения. В ходе досмотра его автомашины изъяты препараты без документов общей стоимостью более 1 миллиона сомов.