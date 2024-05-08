В городе Ош задержали гражданина, продававшего контрабандные лекарства

В Ошской области изъяли контрабандные лекарства стоимостью более 1 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в СБНОН поступила информация о гражданине по имени А., который без документов на территории Оша и одноименной области продает контрабандные препараты.

«Согласно приказу Министерства здравоохранения от 2014 года, данные лекарства отпускаются только по рецепту врача, а их оборот на территории Кыргызстана разрешен только через медицинские учреждения, имеющие лицензию на их реализацию», — отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 218 «Незаконная предпринимательская или банковская деятельность» УК КР.

3 мая задержали гражданина А.Э., 2005 года рождения. В ходе досмотра его автомашины изъяты препараты без документов общей стоимостью более 1 миллиона сомов.

Проводятся дальнейшие оперативно-поисковые мероприятия, направленные на установление других участников и каналов контрабанды лекарств, запрещенных на территории страны.