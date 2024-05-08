Похищение девушки в Бишкеке. Установлен водитель машины, на которой ее увезли

По факту похищения девушки в Бишкеке установлен водитель авто, на котором ее увезли. Об этом 24.kg заявили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 мая, у торгово-развлекательного центра Asia Mаll неизвестный силой посадил девушку в машину и они уехали в неизвестном направлении. Об этом сообщили очевидцы происшествия. В итоге объявили план «Перехват».

В УВД Ленинского района пояснили, что милиционеры установили водителя авто, на котором якобы скрылись подозреваемый в похищении и его жертва. Оказалось, что водитель оказывает услуги частного извоза. Возле ТРЦ он взял клиентов — мужчину и девушку, довез их до школы-гимназии № 5 по улице Токтогула и уехал.

В милиции добавили, что сейчас для полноты и объективности сотрудники проводят все необходимые мероприятия по установлению местонахождения вышеуказанных лиц. Далее будет принято процессуальное решение.