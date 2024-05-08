Задержание 11 журналистов. Материалы дела передали в суд

Материалы по делу 11 действующих и бывших журналистов Temirov Live переданы в суд. Об этом сообщили в Первомайском районном суде столицы.

Отмечается, что уголовное дело поступило в канцелярию суда. В ближайшее время будет передано судье через автоматическое распределение дел системы АИС.

Ранее адвокат Нурсултан Жаныбек сообщил изданию «ПолитКлиника», что расследование дела закончили и передали материалы в Первомайский райсуд Бишкека.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта.

Позже некоторых задержанных журналистов суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде.