00:02
USD 88.67
EUR 95.49
RUB 0.96
Происшествия

В Бишкеке пропала 12-летняя девочка. Ее ищет милиция

В Бишкеке правоохранители разыскивают 12-летнюю Арууке Жабуеву. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

«Сегодня, 7 мая, в милицию обратилась женщина, которая попросила помочь с поисками ее несовершеннолетней дочери. В этот же день, примерно в 16.40, она вышла из дома по улице Московской и не вернулась», — рассказали в правоохранительных органах.


Приметы: рост 150-155 сантиметров, волосы короткие, коричневые. Была одета в куртку черного цвета, у нее был желтый рюкзак.

В УВД просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки, сообщить по номерам: 0312352947, 0703401600, 0554606000 или на короткий номер 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293454/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде ищут мужчину, упавшего в реку Нарын
Разыскиваемого в России за убийство и грабеж задержали в Бишкеке
В Салехарде задержали кыргызстанца, находящегося в розыске десять лет
В Бишкеке четвертый день ищут 20-летнюю Диану Токтогулову
Пропавшего в Бишкеке 14-летнего Ислама нашли
В Бишкеке пропал 14-летний Ислам. Его ищут четвертый день
В Италии задержали члена ИГИЛ, представлявшегося гражданином Кыргызстана
Пропавшую в Жайылском районе 15-летнюю Адинай Самудинову нашли
Пропавшая десять лет назад кыргызстанка нашлась в Казахстане
Разыскиваемый за преступление в России задержан в Бишкеке
Популярные новости
Кыргызстанцам не&nbsp;дали рыбачить в&nbsp;Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему Кыргызстанцам не дали рыбачить в Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему
Трехлетняя девочка ночевала в&nbsp;собачьей конуре. Задержан отчим ребенка Трехлетняя девочка ночевала в собачьей конуре. Задержан отчим ребенка
В&nbsp;Бишкеке закрыли ночной клуб. Посетители употребляли синтетические наркотики В Бишкеке закрыли ночной клуб. Посетители употребляли синтетические наркотики
Несчастный случай в&nbsp;Сузаке: 12&nbsp;милиционеров наказаны, уволены начальники РУВД Несчастный случай в Сузаке: 12 милиционеров наказаны, уволены начальники РУВД
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
7 мая, вторник
23:45
Galaxy S24 Ultra от Samsung стал самым продаваемым смартфоном в начале 2024 года Galaxy S24 Ultra от Samsung стал самым продаваемым смар...
23:32
В Бишкеке пропала 12-летняя девочка. Ее ищет милиция
23:15
В Бишкеке неизвестные избили и похитили мужчину. Объявлен план «Перехват»
22:00
Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
21:23
В Кыргызстане осталось 39 ветеранов Великой Отечественной войны