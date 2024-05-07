В Бишкеке пропала 12-летняя девочка. Ее ищет милиция

В Бишкеке правоохранители разыскивают 12-летнюю Арууке Жабуеву. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

«Сегодня, 7 мая, в милицию обратилась женщина, которая попросила помочь с поисками ее несовершеннолетней дочери. В этот же день, примерно в 16.40, она вышла из дома по улице Московской и не вернулась», — рассказали в правоохранительных органах.

Приметы: рост 150-155 сантиметров, волосы короткие, коричневые. Была одета в куртку черного цвета, у нее был желтый рюкзак.

В УВД просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки, сообщить по номерам: 0312352947, 0703401600, 0554606000 или на короткий номер 102.