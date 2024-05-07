Телефонные мошенники. В Чуйской области задержаны двое подозреваемых

В Чуйской области установлены и задержаны ранее объявленные в розыск граждане. Об этом сообщили в МВД.

По их данным, К.И. и С.Н., 2003 года рождения, водворены в ИВС.

Ранее отмечалось, что органы внутренних дел пресекли деятельность международной преступной группы мошенников.

В феврале 2024-го неизвестные вводили граждан в заблуждение, в основном обманывали пожилых жителей, представившись по телефону родственниками. Они сообщали, что якобы попали в ДТП и просили передать деньги.

Факты мошенничества вызвали общественный резонанс.

В результате принятых мер задержана организованная преступная группа, состоящая из граждан

нескольких стран.

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На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР. Расследование проводит следственная служба МВД. Около 17 граждан, пострадавших от мошеннических действий, обратились в милицию.

Причиненный ущерб составляет несколько миллионов сомов.

Несколько участников преступной группы объявлены в розыск.

В МВД отметили, что задержанные накануне являются спортсменами-экстремалами, занимавшими в том числе первые призовые места на международных состязаниях.

Расследование продолжается.