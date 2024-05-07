21:22
USD 88.67
EUR 95.49
RUB 0.96
Происшествия

Телефонные мошенники. В Чуйской области задержаны двое подозреваемых

В Чуйской области установлены и задержаны ранее объявленные в розыск граждане. Об этом сообщили в МВД.

По их данным, К.И. и С.Н., 2003 года рождения, водворены в ИВС.

Ранее отмечалось, что органы внутренних дел пресекли деятельность международной преступной группы мошенников.

В феврале 2024-го неизвестные вводили граждан в заблуждение, в основном обманывали пожилых жителей, представившись по телефону родственниками. Они сообщали, что якобы попали в ДТП и просили передать деньги.

Факты мошенничества вызвали общественный резонанс.

В результате принятых мер задержана организованная преступная группа, состоящая из граждан
нескольких стран. 

Читайте по теме
Телефонные мошенники. Какие способы используют и как защитить свои финансы

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР. Расследование проводит следственная служба МВД. Около 17 граждан, пострадавших от мошеннических действий, обратились в милицию.

Причиненный ущерб составляет несколько миллионов сомов.

Несколько участников преступной группы объявлены в розыск.

В МВД отметили, что задержанные накануне являются спортсменами-экстремалами, занимавшими в том числе первые призовые места на международных состязаниях.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293451/
просмотров: 500
Версия для печати
Материалы по теме
Лжесоцработницы украли у жителя Бишкека 640 тысяч сомов
Обещала отправить на работу в Англию. В Баткенской области задержана мошенница
Задержана дочь экс-депутата ЖК Камчыбека Жолдошбаева. Не платила налоги
Более 600 тонн угля похитили должностные лица «Кыргызкомура»
В Караколе владельцев торговых комплексов подозревают в мошенничестве
Обманула 73 кыргызстанца на 750 тысяч сомов: подозреваемая задержана в России
Владелец автосалона обманул бишкекчан на $246 тысяч и скрылся
Криптовалюту менял на дорогие авто: в Бишкеке задержан мошенник
В Джалал-Абаде задержали кыргызстанца, вымогавшего деньги у иностранца
Задержан мошенник, обманувший кыргызстанца на $12,8 тысячи
Популярные новости
Трехлетняя девочка ночевала в&nbsp;собачьей конуре. Задержан отчим ребенка Трехлетняя девочка ночевала в собачьей конуре. Задержан отчим ребенка
Кыргызстанцам не&nbsp;дали рыбачить в&nbsp;Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему Кыргызстанцам не дали рыбачить в Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему
В&nbsp;Бишкеке закрыли ночной клуб. Посетители употребляли синтетические наркотики В Бишкеке закрыли ночной клуб. Посетители употребляли синтетические наркотики
Несчастный случай в&nbsp;Сузаке: 12&nbsp;милиционеров наказаны, уволены начальники РУВД Несчастный случай в Сузаке: 12 милиционеров наказаны, уволены начальники РУВД
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
7 мая, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 мая: днем потеплеет Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 мая: днем потеплеет
20:46
Скоро сезон. На берегу Иссык-Куля вновь появляются комки, киоски, мусор
20:05
Телефонные мошенники. В Чуйской области задержаны двое подозреваемых
19:44
Сроки доработки закона о НКО изменены: решение Садыра Жапарова
19:30
Отключение воды, частичное закрытие улицы. Что происходит в Бишкеке