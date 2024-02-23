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Происшествия

В Бишкеке мошенники обманывали по телефону пожилых людей. Их задержали

Задержаны участники организованной преступной группы, в составе которой были граждане соседних государств. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, при обыске в офисе преступной группы изъяты ноутбуки, сотовые устройства, sim-карты сотовых операторов, карты памяти, банковские карты, денежные средства и наркотическое вещество гашиш.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что группа мошенников 16 и 17 февраля успела обмануть более десятка пожилых жителей страны. Они по телефону представлялись родственниками, сообщали, что попали в ДТП, и просили передать через курьеров деньги.

«Таким образом, злоумышленники успели заполучить денежные средства обманутых жителей на сумму более полумиллиона сомов. Эти случаи мошенничества вызвали общественный резонанс», — говорится в сообщении.

В данное время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и других участников преступной группы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287480/
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