Трагедия в Сузаке. На юг из Бишкека доставили лекарства и кровь

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев рассказал 24.kg, что на юг в больницы, куда госпитализировали детей, пострадавших в результате наезда грузовика в Сузаке, вылетела Санавиация. На борту медикаменты и кровь.

По словам министра, он проводит онлайн-консультации с медиками в клиниках Джалал-Абада и Сузака.

«Семеро детей в реанимации, в тяжелом состоянии четверо. У них черепно-мозговые травмы, повреждения живота. Я взял процесс лечения под личный контроль, проводим консилиум в режиме онлайн. Все необходимые препараты, кровь имеются. Справляемся своими силами», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter.

«Porter должен был с борта раздавать мороженое присутствующим. По словам водителя, он припарковал авто выше того места, где проводили мероприятие. По какой причине машина покатилась вниз и протаранила детей, пока не известно», — отметили в УВД региона.

В результате аварии 29 учащихся средней школы от 9 до 16 лет попали в больницу с травмами различной степени тяжести.