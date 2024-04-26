На Иссык-Куле задержали скотокрада. Его искали 17 лет

Правоохранители задержали мужчину, объявленного в розыск 17 лет назад за скотокрадство. Об этом сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Иссык-Кульской области.

По ее данным, 24 и 25 апреля по всему региону проводили спецоперацию «Розыск», во время которой был задержан 46-летний С.М.

«В ноябре 2006 года С.М. со своими подельниками А.Т. и У.К. украл двух лошадей в селе Ак-Терек Джети-Огузского района. Тогда задержали двух мужчин, а С.М. удалось скрыться. В 2007-м его объявили в розыск», — рассказали в милиции.

Задержанного доставили в следственную службу для дальнейших разбирательств.