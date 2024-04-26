Жителя Сокулука подозревают в призывах к массовым беспорядкам

В Чуйской области задержан подозреваемый в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По информации ведомства, житель Сокулукского района в Facebook под аккаунтом А.К. распространял материалы, призывающие и провоцирующие общественность к массовым беспорядкам.

Согласно заключению экспертизы, в распространенных материалах содержатся признаки призыва к массовой акции протеста, массовым беспорядкам и смене власти.

Возбуждено уголовное дело по статье 278 «Массовые беспорядки» УК КР.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Задержан гражданин Ж.Ж., 1976 года рождения. Он водворен в ИВС. В его доме нашли сотовый телефон Redmi, карту памяти, банковские карты и реквизиты, брошюру на трех листах, по которым также назначены соответствующие экспертизы.

Следствие продолжается.