Криптовалюту менял на дорогие авто: в Бишкеке задержан мошенник

В Бишкеке задержан 24-летний парень, который обещал доход на криптовалюте, брал за это дорогие авто и после не выходил на связь с клиентами. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

«С заявлением обратился мужчина, который просил принять меры в отношении малознакомого парня, который представился техническим директором виртуальных активов Zetcoin. Он обещал, что за несколько месяцев увеличит доход в цифровой валюте, и менял ее в большом количестве на автомобили Hyundai Sonata Rise, Hyundai Sonata и Chevrolet Spark», — добавили в милиции.

Общий ущерб составил $40,5 тысячи. Факт зарегистрирован по статье «Мошенничество» УК КР. Оперативники установили местонахождение 24-летнего К.М. и доставили его в следственную службу УВД Ленинского района. Его водворили в СИЗО-1 до 7 мая 2024 года.

Милиция устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и просит возможных пострадавших обратиться по следующим номерам: 0995559351, 0551020094 или по номеру 102.