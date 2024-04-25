20:47
USD 88.85
EUR 94.92
RUB 0.96
Происшествия

Криптовалюту менял на дорогие авто: в Бишкеке задержан мошенник

В Бишкеке задержан 24-летний парень, который обещал доход на криптовалюте, брал за это дорогие авто и после не выходил на связь с клиентами. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

«С заявлением обратился мужчина, который просил принять меры в отношении малознакомого парня, который представился техническим директором виртуальных активов Zetcoin. Он обещал, что за несколько месяцев увеличит доход в цифровой валюте, и менял ее в большом количестве на автомобили Hyundai Sonata Rise, Hyundai Sonata и Chevrolet Spark», — добавили в милиции.

Общий ущерб составил $40,5 тысячи. Факт зарегистрирован по статье «Мошенничество» УК КР. Оперативники установили местонахождение 24-летнего К.М. и доставили его в следственную службу УВД Ленинского района. Его водворили в СИЗО-1 до 7 мая 2024 года.

Милиция устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и просит возможных пострадавших обратиться по следующим номерам: 0995559351, 0551020094 или по номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292657/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде задержали кыргызстанца, вымогавшего деньги у иностранца
Задержан мошенник, обманувший кыргызстанца на $12,8 тысячи
Обещал отправить в США и взял за это $28 тысяч. В Бишкеке задержан подозреваемый
В Чуйской области задержали еще одного захватчика сельскохозяйственной земли
Обещал привезти машины из России на $45 тысяч. В Бишкеке задержан мошенник
В Сокулуке пастух обманом завладел крупным рогатым скотом на 250 тысяч сомов
Дастан Бекешев интересуется, как чиновники борются с онлайн-мошенничеством
Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве
Мошенники обманули жителя города Ош почти на 2 миллиона сомов
Торговые рынки «Макиш» и «Бугу» в Караколе передали государству
Популярные новости
Иностранец жестоко избил продавщицу в&nbsp;бишкекском магазине Иностранец жестоко избил продавщицу в бишкекском магазине
Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по&nbsp;захвату власти&nbsp;&mdash; ГКНБ Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по захвату власти — ГКНБ
Жестокое избиение продавщицы в&nbsp;Бишкеке. В&nbsp;милиции рассказали подробности Жестокое избиение продавщицы в Бишкеке. В милиции рассказали подробности
Новорожденную купили за&nbsp;$3&nbsp;тысячи 400. Подробности смерти девочки в&nbsp;доме малютки Новорожденную купили за $3 тысячи 400. Подробности смерти девочки в доме малютки
Бизнес
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
25 апреля, четверг
20:22
Таджикистан и Узбекистан договорились о проезде грузовиков без разрешений Таджикистан и Узбекистан договорились о проезде грузови...
20:01
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:41
Криптовалюту менял на дорогие авто: в Бишкеке задержан мошенник
19:02
Кыргызстанцы завоевали медали этапа Кубка Maxima Masters Eurasia по конкуру
18:30
26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет