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Основные причины схода селей в Кыргызстане назвал заместитель главы МЧС

Заместитель главы МЧС Кыргызстана Урматбек Шамырканов на заседании Жогорку Кенеша перечислил причины схода селей в стране.

По его словам, основные — незаконное строительство объектов, отсутствие арыков и каналов либо их замусоренность.

«Из-за этого грязевые массы затапливают территории. Арыки и каналы замусорены. На сход селей влияет и увеличение числа скота. Кроме того, в горах мало травы и растительности. Вода не впитывается в землю», — отметил Урматбек Шамырканов.

Напомним, что с 20 по 23 апреля, по информации замглавы МЧС, в Кыргызстане зафиксировали 67 селей. Затоплены 1 тысяча 92 хозяйства, из них 264 жилых дома. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292593/
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