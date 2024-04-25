Сели в Кыргызстане. Затоплено 1 тысяча 92 хозяйства

С 20 по 23 апреля в Кыргызстане зафиксировано 67 селей. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов.

Согласно его информации, в Ошской области зарегистрировано 29 селей, в Джалал-Абадской — 18, в Баткенской — 10, в Таласской — 4, в Чуйской — 4, в Оше — 2.

Затоплено 1 тысяча 92 хозяйства, из них 264 жилых дома.

«253 дома в удовлетворительном состоянии, 9 нуждаются в капитальном ремонте, 2 разрушены и пришли в негодность. Затоплено семь социальных объектов, из них один пришел в негодность. Погибли семь лошадей, три единицы крупного рогатого скота, семь овец», — отметил Урматбек Шамырканов.

По его словам, комиссия гражданской защиты проводит работу на местах, где сошли сели.

Для ликвидации последствий селей со стороны МЧС привлечены 23 единицы инженерной техники, 685 спасателей и 29 помп.