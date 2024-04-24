Двое граждан Индии утонули в озере Иссык-Куль. В УВД рассказали подробности

Подробности гибели двух граждан Индии 24.kg рассказали в УВД Иссык-Кульской области.

По данным милиции, 21 апреля в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение, что примерно в 13.00 двое граждан Индии, отдыхая на побережье центра отдыха «Голубой Иссык-Куль» в городе Чолпон-Ате, утонули в озере.

Милиция начала проверку. Установлено, что граждане Индии, 20-летний А.Р. и 19-летний Д.Ч., прибыли с другими иностранными студентами Кыргызской государственной академии медицины отдыхать на Иссык-Куль. По данным очевидцев, двое погибших нырнули в воду с пирса и утонули.

Факт зарегистрирован в электронном учете информации ОВД Иссык-Кульского района и назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверка продолжается.

Напомним, ранее о том, что на Иссык-Куле утонули граждане Индии, сообщало МЧС.