Члены ОПГ вымогали $500 тысяч и 1 миллион сомов у чиновников органов местной власти в Ошской области. Задержан третий подозреваемый, сообщает пресс-служба МВД.

Фото пресс-службы МВД

Напомним, ране сотрудники следственной службы задержали двух членов ОПГ по подозрению в вымогательстве. Они состоят на учете как члены ОПГ Камчи Кольбаева.

«МВД рассматривает данный факт вымогательства со стороны криминальных структур как вред национальной безопасности страны», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по заявлению руководителей органов местного самоуправления в Ошской области по факту вымогательства крупной суммы денег.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, решением Первомайского районного суда Бишкека им избрана мера пресечения в виде ареста. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.