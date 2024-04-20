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Сюжет: Крупные взятки

Задержание адвоката с $25 тысячами взятки. В МВД рассказали подробности

Стали известны подробности задержания адвоката, который пытался дать взятку в $25 тысяч сотруднику СБНОН. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в ходе длительной оперативной разработки ликвидирован устойчивый канал поставки особо крупной партии наркотиков из Таджикистана в Кыргызстан. В начале 2024 года в Баткенской области задержаны два члена организованной международной преступной наркогруппы, которые перевозили более 60 килограммов гашиша в тайниках двух машин.

Во время следствия к сотрудникам СБНОН обратился адвокат наркокурьеров М.К.М. с просьбой помочь прекратить уголовное преследование задержанных и вернуть машины.

19 апреля 2024 года в Бишкеке при попытке передачи взятки в $25 тысяч с поличным пойман адвокат М.К.М, 1980 года рождения. Позже задержана посредница А.А.М., 1973 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 345 УК КР. Задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292142/
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