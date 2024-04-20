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ГКНБ просит сообщать на горячую линию о фактах распространения наркотиков

ГКНБ заявляет об участившихся случаях распространения синтетических наркотиков в Кыргызстане.

Как отметили в пресс-центре, комитет проводит активные мероприятия по искоренению изготовителей и распространителей наркотиков по всей стране.

Современный синтетический наркотик — это опаснейший «капкан» для любого человека. В особенности в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет.

«Родителям рекомендуется тщательнее следить за интересами своих детей, периодически проводить профилактические беседы, а также, самим подробнее узнать об ужасных последствиях приема синтетических наркотиков», — отметили в ГКНБ.

ГКНБ убедительно просит жителей сообщать обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств и психотропных веществ, по горячей линии тел: +996708314813 WhatsApp и Telegram.

Ранее глава ведомства Камчыбек Ташиев заявил, что ситуация с наркотиками сегодня стала масштабной проблемой и пришла пора «объявить беспощадную войну наркобизнесу, наркоторговле и тем, кто распространяет и использует» наркотики. По его словам, теперь работу правоохранительных органов будут оценивать именно по результатам борьбы с наркотиками, потому что среди молодежи — в школах и вузах — растет число лиц, распространяющих и употребляющих синтетические наркотики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292135/
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