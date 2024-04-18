Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с наркотиками. Комментарий главы ГКНБ

«Ситуация с наркотиками сегодня стала масштабной проблемой», — заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на церемонии вручения пограничникам ключей от квартир в новом доме в Шамалды-Сае Джалал-Абадской области.

Он считает, что пришла пора «объявить беспощадную войну наркобизнесу, наркоторговле и тем, кто распространяет и использует» наркотики.

По словам Камчыбека Ташиева, теперь работу правоохранительных органов будут оценивать именно по результатам борьбы с наркотиками, потому что среди молодежи — в школах и вузах — растет число лиц, распространяющих и употребляющих синтетические наркотики.

«Если раньше наркотики выращивали, то сейчас используют синтетические. Увеличилось количество лабораторий, которые изготавливают этот вид наркотиков. Для этого из-за границы закупают необходимые вещества и потом у нас изготавливают. Распространяют их не, как раньше, из рук в руки, а через интернет и другие современные технологии. То есть теперь лиц тех, кто распространяет наркотики, не видят, а делают закладки, деньги скидывают на электронный кошелек», — сказал он.

Глава ГКНБ добавил: наркобизнес превратился в большую угрозу на государственном уровне и главная цель власти — сохранить молодежь здоровой, чтобы она в будущем служила своей стране.

«Если наркоситуация в республике сохранится на прежнем уровне, то максимум через десять лет наше общество столкнется с большой проблемой. Все правоохранительные органы должны начать беспощадную борьбу с теми, кто распространяет наркотики. Вы должны взять на контроль школы, вузы, учреждения, ночные клубы, кафе, рестораны. Милиция, прокуратура, ГКНБ должны взять этот вопрос на особый контроль, потому что это задача, которую поставил перед нами глава государства. Президента беспокоит будущее подрастающего поколения», — прокомментировал он.

Камчыбек Ташиев признал, что происходит сращивание отдельных недобросовестных сотрудников силовых структур с наркобизнесом. За 1,5 года 12 работников правоохранительных органов были арестованы за наркопреступления. Они помогали распространять наркотики, «крышевали» наркобаронов.