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В Бишкеке 37 иностранцев нарушили миграционное законодательство

В Бишкеке выявили 37 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, на иностранцев составили протоколы по статье 431 Кодекса о правонарушениях «Нарушение иностранными гражданами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в КР или транзитного проезда».

Из них 14 являются гражданами Пакистана, а 23 оказались гражданами Бангладеш.

В настоящее время устанавливаются физические или юридические лица, пригласившие иностранцев.

«За три месяца 2024 года оперативные службы МВД выявили 59 фактов организации незаконной миграции. Все собранные материалы направили в суд. Всего за это время выявили 6 тысяч 80 нарушений в сфере миграционного законодательства КР. Сумма наложенных штрафов за выявленные нарушения составляет 19 миллионов 97 тысяч сомов», — отметили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291877/
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