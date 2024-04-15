В Нарыне повесился подозреваемый в домогательствах учитель

В Нарыне учитель английского языка, подозреваемый в домогательствах, повесился. Информацию 24.kg подтвердили в УВД области.

Отметим, ранее в Instagram появился аккаунт nasi_liunet. В нем опубликована информация о том, что несколько лет назад в Нарыне Т.А. основал образовательный центр и начал преподавать иностранный язык. Вначале проводил уроки у себя дома, затем арендовал помещение в здании профсоюза.

«За время существования этого центра Т.А. обманул многих и заставил девушек, которые стали его сотрудницами, подвергаться эмоциональному, психологическому и сексуальному домогательству», — говорится в сообщении.

Автор также опубликовал истории пострадавших несовершеннолетних девочек и призвал поддержать его и привлечь учителя к ответственности.

В УВД сказали, что Т.А. повесился дома. Ему было 60 лет.

Факт зарегистрирован. Ведется следствие.