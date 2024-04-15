В Чуйской области мужчина продал землю для постройки дома

В Чуйской области продолжается работа по задержанию лиц, занимающихся захватом и продажей земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, с заявлением в милицию обратился Т.И., представляющий интересы гражданина Б.Н., о принятии мер в отношении З.Б., который незаконно захватил его четыре участка земли в селе Военно-Антоновка.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

«Он продал участки гражданам для строительства жилых домов, тогда как эта земля по назначению является сельскохозяйственной», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Задержан З.Б., 1976 года рождения, который водворен в ИВС.

Следствие продолжается.