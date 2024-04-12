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Убийство Доо Чынгыза. Вынесен приговор обвиняемым

Октябрьский районный суд Бишкека вынес приговор обвиняемым в убийстве кримавторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо Чынгыз. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Так называемого смотрящего за СИЗО-1 столицы Данияра Шукурова приговорили к 18 годам лишения свободы, Санжара Сапарбекова — к 17 годам и 3 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 15 тысяч сомов.

Эрнису Кубанычбекову дали 13 лет лишения свободы и штраф в 150 тысяч сомов.

Мухамеда Замирбекова приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч сомов. Сыймыка Биримкулова — к 20 годам лишения свободы, Дооронбека Асанбек уулу — к 10 годам лишения свободы.

Сотрудников СИЗО-1 Т.Дж. и Т.А. — к штрафу в 1 миллион сомов.

А. уулу М. и Б.Дж. назначили наказание в виде лишения свободы на один год, но в связи с амнистией освободили от уголовной ответственности.

Чынгыза Джумагулова убили 30 июля 2022-го. По предварительной версии, сокамерник нанес ему множество ножевых ранений и перерезал горло. Ранее кримавторитета задержали сотрудники ГКНБ по фактам организации преступной группировки и систематического вымогательства денег в особо крупном размере у предпринимателей. В суд уголовное дело по факту убийства передали в январе.

На скамье подсудимых 10 человек. В их числе Санжар Сапарбеков, ранее осужденный за убийство экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова, и сотрудники Службы исполнения наказаний. Обвиняемыми по делу также проходят Данияр Шукуров, Эрнис Кубанычбеков, Мухамед Замирбеков, Сыймык Биримкулов и Дооронбек Асанбек уулу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291449/
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