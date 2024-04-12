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Происшествия

Паводки в Казахстане. Грозят ли наводнения Кыргызстану, рассказали в МЧС

В Кыргызстане не ожидаются такие паводковые и селевые процессы, как в Казахстане. Об этом в интервью 24.kg сообщил директор департамента мониторинга, прогнозирования ЧС Даурбек Сакыев.

По его словам, Кыргызстан — горная страна, а в Казахстане равнинные территории.

«В КР сели и паводки, как правило, связаны с ливнями либо с таянием снега в горной, предгорной зоне», — отметил Даурбек Сакыев.

Он добавил, что в этом году в стране выпало мало снега.

«Лишь в определенных местах, например, в Ак-Суйском, Тюпском, Джети-Огузском районах Иссык-Кульской, а также в Нарынской областях, осадки выпали выше нормы. В Казахстане же в этом году выпало очень много снега. Его быстрое таяние привело к затоплению обширной территории», — заключил глава департамента.

Отметим, Казахстан столкнулся с крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет. От весенних паводков пострадало около 10 областей республики. Из мест подтопления эвакуировано почти более 80 тысяч человек, под водой оказались свыше 3 тысяч 700 жилых домов и 400 дворовых территорий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291390/
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