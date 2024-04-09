Более 80 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений в Казахстане

Более 80 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений на севере Казахстана. Об этом сообщило BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В девяти регионах страны — Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытау, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях — зафиксировали 29 ЧС местного масштаба. Работают республиканский и областные оперативные штабы в 20 регионах, заявили в министерстве.

По его данным, подтопленными остаются 3 тысячи 358 частных жилых домов, 326 придворовых территорий и 2 тысячи 89 дачных домов в шести областях — Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Северо-Казахстанской.

На контроле республиканского штаба находятся 100 размывов автодорог, из них 9 мостов и 91 дорожного полотна, 114 переливов. Без транспортного сообщения остаются 69 населенных пунктов. Спасено и эвакуировано более 80 тысяч человек, из них около 29 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 7 тысяч 656 человек, из них 3 тысячи 316 детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Massaget.kz жаңалықтар сайты (@massaget.kz)

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 7,9 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка более миллиона мешкотар и тысячи тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействованы около 18 тысяч человек, около 3,5 тысячи единиц техники, 9 воздушных судов.

По предварительным сведениям, вследствие паводков в регионах пострадало 80 торговых объектов. Сумма ущерба уточняется.