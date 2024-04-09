11:54
USD 89.17
EUR 96.50
RUB 0.97
Происшествия

Более 80 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений в Казахстане

Фото Мassaget.kz. Затопленный город Кульсары

Более 80 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений на севере Казахстана. Об этом сообщило BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В девяти регионах страны — Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытау, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях — зафиксировали 29 ЧС местного масштаба. Работают республиканский и областные оперативные штабы в 20 регионах, заявили в министерстве.

 

По его данным, подтопленными остаются 3 тысячи 358 частных жилых домов, 326 придворовых территорий и 2 тысячи 89 дачных домов в шести областях — Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Северо-Казахстанской.

На контроле республиканского штаба находятся 100 размывов автодорог, из них 9 мостов и 91 дорожного полотна, 114 переливов. Без транспортного сообщения остаются 69 населенных пунктов. Спасено и эвакуировано более 80 тысяч человек, из них около 29 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 7 тысяч 656 человек, из них 3 тысячи 316 детей.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 7,9 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка более миллиона мешкотар и тысячи тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействованы около 18 тысяч человек, около 3,5 тысячи единиц техники, 9 воздушных судов.

По предварительным сведениям, вследствие паводков в регионах пострадало 80 торговых объектов. Сумма ущерба уточняется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291099/
просмотров: 692
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан не выдал России ростовского активиста
Выступать вместе против военной угрозы извне предлагает Казахстан Кыргызстану
В Казахстане могут изменить герб. Президент анонсировал конкурс
Кыргызстан и Казахстан договорились не вводить ограничения и запреты
Депутат предлагает принять меры на планы Казахстана ограничить продукцию из КР
Авария на ТЭЦ Бишкека. Казахстан отправил гуманитарную помощь Кыргызстану
Сегодня ночью Казахстан переведет время на час назад
В Казахстане вводят ограничения на проезд большегрузов
Граждан КР просят воздержаться от поездок в Казахстан и Россию. Из-за погоды
В отставку ушло правительство Казахстана
Популярные новости
Издеваются и&nbsp;унижают. Махабат Тажибек кызы заявила о&nbsp;физическом насилии в&nbsp;СИЗО Издеваются и унижают. Махабат Тажибек кызы заявила о физическом насилии в СИЗО
Уникальное фото. Молния ударила в&nbsp;Статую Свободы в&nbsp;Нью-Йорке Уникальное фото. Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке
Здание в&nbsp;Бишкеке стоимостью почти 200 миллионов вернули в&nbsp;госсобственность Здание в Бишкеке стоимостью почти 200 миллионов вернули в госсобственность
Теракт в&nbsp;Москве. Арестован одиннадцатый подозреваемый Теракт в Москве. Арестован одиннадцатый подозреваемый
Бизнес
Подключайте удобную и&nbsp;простую ККМ &laquo;О!Касса&raquo; Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»
Объявлены скидки на&nbsp;товары до&nbsp;30&nbsp;процентов в&nbsp;честь дня рождения O!Store Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
9 апреля, вторник
11:51
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с визитом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с...
11:31
В аэропорту «Манас» задержана кыргызстанка. Прятала золото под одеждой
11:17
Переговоры о перемирии в Газе зашли в тупик, Израиль назначил дату наступления
11:16
В Бишкеке изменили схемы движения некоторых автобусов
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апреля